Moody`s понизило прогноз роста ВВП G20 на 2021 год

Международное рейтинговое агентство Moody`s ухудшило прогнозы повышения ВВП государств G20 на 2021 и 2022 гг., отметив, что импульс к росту оказался более слабым, чем ожидалось, а ускорение инфляции сдерживает оптимизм в отношении перспектив дальнейшего подъема.
Согласно новым прогнозам Moody`s, объем ВВП G20 увеличится на 5,8% в текущем и на 4,4% в следующем году. В августе агентство прогнозировало рост соответственно на 6,2% и 4,5%.
"Мы ожидаем, что в течение 2022 года неопределенность, связанная с пандемией COVID-19, проблемами в цепочках поставок и дефицитом рабочей силы, уменьшится, благодаря чему с 2023 года начнется фаза стабильного роста мировой экономики", - говорится в ноябрьском обзоре Global Macro Outlook.
В 2023 году, согласно прогнозу Moody`s, ВВП государств G20 увеличится на 3,2%.
"Высокие потребительские расходы, пополнение компаниям запасов товаров, а также увеличение капиталовложений бизнеса будут поддерживать экономическую активность", - отмечают в Moody`s.
Экономика США, как ожидают в Moody`s, вырастет на 5,4% в текущем году и на 4,4% в следующем году (предыдущие прогнозы - 6,5% и 4,5%), еврозоны - соответственно на 5,2% и 4,5% (предыдущие прогнозы - 5% и 4,6%), Японии - на 2,5% и 3% (предыдущие прогнозы - 2,8% и 3%).
Moody`s повысило прогноз повышения ВВП России на 2021 год до 4,8% с 3,2% и понизило прогноз роста на 2022 год до 2,2% с 2,5%.
"Второй квартал текущего года оказался для России более сильным, чем мы ожидали, в связи с чем, мы повышаем прогноз роста экономики на весь год, - говорится в обзоре. - Новый прогноз отражает глобальное увеличение цен на сырье, а также восстановление экономики РФ после локдаунов, связанных с COVID-19".
"До конца текущего года поддержку экономике будет оказывать наращивание добычи нефти и продолжающееся увеличение потребительского спроса. В то же время, проблемы с поставками некоторых товаров и дефицит рабочей силы будут ограничивать подъем активности в промышленном секторе", - отмечают в Moody`s.
Эксперты агентства отмечают, что низкий уровень вакцинации в России несет в себе риски для экономического роста страны.
Moody`s понизило прогноз повышения ВВП Китая на текущий год до 8% с 8,3%, на 2022 - до 5,3% с 5,8%. Прогнозы роста ВВП Индии сохранены на уровне 9,6% и 7%, Бразилии - 5,2% и 2,1%.
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