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Транспорт и связь 05.11.2021 19:16

Airbus сократил поставки коммерческих самолетов в октябре до 36 единиц - минимума с февраля

Европейский авиастроительный концерн Airbus SE сократил поставки коммерческих самолетов в октябре до минимума с февраля из-за сохраняющихся задержек в получении компонентов.

Авиаконцерн передал покупателям 36 самолетов в прошлом месяце по сравнению с 40 самолетами как в сентябре, так и в августе, говорится в его пресс-релизе.

Таким образом, Airbus должен отправить клиентам еще 140 самолетов за последние два месяца этого года, чтобы достичь годовой цели поставок в 600 самолетов, пишет The Wall Street Journal.

Главный исполнительный директор Airbus Гийом Фори предупреждал в октябре, что задержка поставок комплектующих отрицательно скажется на результатах компании в октябре. При этом он отмечал, что эти проблемы не помещают ей достичь поставленной на год цели.

В прошлом месяце компания получила 22 новых заказа, тогда как в сентябре - лишь один заказ.

Акции Airbus прибавляют в цене 2,3% на торгах в пятницу. С начала текущего года их стоимость выросла на 59%.

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Тэги: ЕВРОПА, AIRBUS, САМОЛЕТЫ, ПОСТАВКИ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]