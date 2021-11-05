Airbus сократил поставки коммерческих самолетов в октябре до 36 единиц - минимума с февраля

Европейский авиастроительный концерн Airbus SE сократил поставки коммерческих самолетов в октябре до минимума с февраля из-за сохраняющихся задержек в получении компонентов.
Авиаконцерн передал покупателям 36 самолетов в прошлом месяце по сравнению с 40 самолетами как в сентябре, так и в августе, говорится в его пресс-релизе.
Таким образом, Airbus должен отправить клиентам еще 140 самолетов за последние два месяца этого года, чтобы достичь годовой цели поставок в 600 самолетов, пишет The Wall Street Journal.
Главный исполнительный директор Airbus Гийом Фори предупреждал в октябре, что задержка поставок комплектующих отрицательно скажется на результатах компании в октябре. При этом он отмечал, что эти проблемы не помещают ей достичь поставленной на год цели.
В прошлом месяце компания получила 22 новых заказа, тогда как в сентябре - лишь один заказ.
Акции Airbus прибавляют в цене 2,3% на торгах в пятницу. С начала текущего года их стоимость выросла на 59%.
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