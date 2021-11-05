Премьер Венгрии предложил забрать нелегалов тем странам, которые в них нуждаются

Глава правительства Венгрии Виктор Орбан предложил открыть для нелегалов коридоры на Запад через венгерскую территорию.
"Если, вдруг, они вам нужны, забирайте их", - приводит европейская пресса выдержки из радиоинтервью Орбана.
Он также заявил, что нелегальные мигранты способствуют распространению коронавируса, однако не привел никаких свидетельств этого.
Ранее Орбан сделал практически невозможным получение убежища в Венгрии, а в 2015 году возвел мощное заграждение на границе с Сербией, через которую нелегалы пытались перебраться в ЕС.
Пресса напоминает, что, политика Венгрии в отношении нелегалов нарушает нормы европейского и международного права, в связи с этим против Венгрии возбуждено несколько дел.
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