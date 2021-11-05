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Дальнее зарубежье 05.11.2021 16:26

Премьер Венгрии предложил забрать нелегалов тем странам, которые в них нуждаются

Глава правительства Венгрии Виктор Орбан предложил открыть для нелегалов коридоры на Запад через венгерскую территорию.

"Если, вдруг, они вам нужны, забирайте их", - приводит европейская пресса выдержки из радиоинтервью Орбана.

Он также заявил, что нелегальные мигранты способствуют распространению коронавируса, однако не привел никаких свидетельств этого.

Ранее Орбан сделал практически невозможным получение убежища в Венгрии, а в 2015 году возвел мощное заграждение на границе с Сербией, через которую нелегалы пытались перебраться в ЕС.

Пресса напоминает, что, политика Венгрии в отношении нелегалов нарушает нормы европейского и международного права, в связи с этим против Венгрии возбуждено несколько дел.

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Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: ВЕНГРИЯ, ПРЕМЬЕР, НЕЛЕГАЛЫ, ПОЗИЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]