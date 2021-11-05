Нефтегазовый экспорт Азербайджана в 2022-2024гг увеличится до $14,56 млрд

Нефтегазовый экспорт Азербайджана в 2022 году согласно методологии платежного баланса составит $13 млрд 395,6 млн.

Согласно прогнозам правительства, которыми располагает агентство «Интерфакс-Азербайджан», в 2023 году нефтегазовый экспорт увеличится до $14 млрд 305,8 млн, в 2024 году – до $14 млрд 556,2 млн.

По прогнозам, в 2025 году нефтегазовый экспорт составит $14 млрд 142,8 млн.

При этом прогноз по объему нефтегазового экспорта за 2021 год правительство не приводит.

А.Азизов