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ТЭК 05.11.2021 16:28

Нефтегазовый экспорт Азербайджана в 2022-2024гг увеличится до $14,56 млрд

Нефтегазовый экспорт Азербайджана в 2022 году согласно методологии платежного баланса составит $13 млрд 395,6 млн.

Согласно прогнозам правительства, которыми располагает агентство «Интерфакс-Азербайджан», в 2023 году нефтегазовый экспорт увеличится до $14 млрд 305,8 млн, в 2024 году – до $14 млрд 556,2 млн.

По прогнозам, в 2025 году нефтегазовый экспорт составит $14 млрд 142,8 млн.

При этом прогноз по объему нефтегазового экспорта за 2021 год правительство не приводит.

А.Азизов

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
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Тэги: ЭКСПОРТ, НЕФТЕГАЗОВЫЙ, ПРОГНОЗЫ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]