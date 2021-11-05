Рост потребительских цен в ОЭСР в сентябре ускорился до 4,6%, базовая инфляция - до 3,2%

Потребительские цены в странах, входящих в Организацию экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), в сентябре выросли на 4,6% в годовом выражении после подъема на 4,3% месяцем ранее.
Рост стоимости энергоносителей в сентябре ускорился до 18,9% с августовских 18%, достигнув максимума с сентября 2008 года, подъем цен на продукты питания - до 4,5% с 3,5%.
Уровень инфляции без учета стоимости продуктов питания и энергоносителей (базовая инфляция) в позапрошлом месяце повысился на 0,1 процентного пункта - до 3,2%.
Ускорение темпов роста потребительских цен отмечено во всех странах, входящих в "Группу семи" (G7), кроме Великобритании, где показатель опустился до 2,9% с 3% в августе. Во Франции инфляция в сентябре составила 2,2% по сравнению с 1,9% месяцем ранее, в Канаде - 4,4% против 4,1%, Германии - 4,1% против 3,9%, в Италии - 2,5% против 2%. В США потребительские цены выросли на 5,4% по сравнению с увеличением на 5,3% в августе.
В Японии потребительские цены в сентябре выросли на 0,2% после сокращения на 0,4% в августе. Период дефляции в Японии продлился 11 месяцев подряд.
Инфляция в еврозоне в позапрошлом месяце ускорилась до 3,4% с 3% в августе, инфляция без учета цен на продукты и энергоносители - подскочила до 1,9% с 1,6%. Предварительная оценка статистического управления Европейского союза за октябрь указывает на ускорение темпов роста потребительских цен в еврозоне в прошлом месяце до 4,1%, цен без учета продуктов и энергоносителей - до 2,1%.
В странах G20 инфляция в сентябре немного ускорилась до 4,6% после 4,5% в предыдущем месяце. Инфляция в России подскочила до 7,4% с 6,7%, в Бразилии - до 10,2% с 9,7%, в Аргентине - до 52,5% с 51,4%, в Саудовской Аравии - до 0,6% с 0,3%. Инфляция в Южной Африке и Индонезии осталась на уровне 5,1% и 1,6% соответственно, в Индии - замедлилась до 4,4% с 4,8%, в Китае - до 0,7% с 0,8%.
Созданная в 1961 году ОЭСР является одной из ведущих экономических организаций мира, которая включает 37 наиболее развитых государств. В настоящее время в нее входят Австралия, Австрия, Бельгия, Великобритания, Венгрия, Германия, Греция, Дания, Израиль, Ирландия, Исландия, Испания, Италия, Канада, Колумбия, Латвия, Литва, Люксембург, Мексика, Нидерланды, Новая Зеландия, Норвегия, Польша, Португалия, Словакия, Словения, США, Турция, Финляндия, Франция, Чехия, Чили, Швейцария, Швеция, Эстония, Южная Корея и Япония. Штаб-квартира ОЭСР находится в Париже.
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