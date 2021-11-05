Власти Азербайджана прогнозируют рост производства золота в 2022-2025гг в 1,6 раза

Правительство Азербайджана прогнозирует на 2022 год производство золота на уровне 4 тыс. 823 кг.

Согласно прогнозам правительства, которыми располагает агентство "Интерфакс-Азербайджан", в 2023 году производство золота в стране увеличится до 5 тыс. 926,4 кг, в 2024 году - до 7 тыс. 247,4 кг, в 2025 году - до 7 тыс. 778,5 кг.

Таким образом, в 2022-2025гг добыча золота в Азербайджане увеличится на 61,4%.

При этом правительство не приводит данные по производству золота на 2021 год.

Как сообщалось, в 2020 году добыча золота в Азербайджане составила 3 тыс. 571,2 кг, что на 3,8% меньше показателя 2019 года.

Добыча золота и серебра в Азербайджане в настоящее время осуществляется двумя компаниями - Anglo Asian Mining PLC и AzerGold.

Н.Аббасова