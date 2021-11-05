Байрамов и Амреев обсудили подготовку к предстоящему саммиту Тюркского совета

Глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов встретился в пятницу с генсеком Совета сотрудничества Тюркоязычных государств (Тюркский совет) Багдадом Амреевым.
«Стороны обменялись мнениями о подготовке к предстоящему саммиту Тюркского совета и заседаниях высокого уровня, которые состоятся перед этим мероприятием, а также о документах, которые будут приняты в рамках саммита», - говорится в информации МИД Азербайджана.
Как сообщалось, саммит Тюркского совета состоится 12 ноября в Турции.
Э.Шафиев
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