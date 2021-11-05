Ограничения на въезд в ФРГ зависят не от конкретной страны, а от ситуации с коронавирусом - МВД Германии

Ограничения на въезд в ФРГ зависят не от конкретной страны, а от ситуации с коронавирусом, заявил представитель МВД ФРГ Стив Альтер.

"Решение по ограничениям на въезд - это решение, которое принимается министерством по актуальной ситуации, оно не зависит от конкретной страны", - заявил Альтер журналистам в Берлине в пятницу, отвечая на вопрос "Интерфакса".

Он напомнил, что Россия в настоящий момент оценивается немецким институтом Роберта Коха как "зона высокого риска" коронавируса.