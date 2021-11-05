В Азербайджане спад новых случаев COVID-19, скончались 26 человек

За минувшие сутки коронавирус в Азербайджане выявлен у 2 440 человек, общее число подтвержденных случаев заражения COVID-19 достигло 542,150, сообщает в пятницу республиканский оперативный штаб.

Накануне сообщалось о 2 706 случаях заражения.

За сутки от коронавирусной инфекции скончались 26 человек (накануне - 29). Общее число жертв COVID-19 в Азербайджане составляет 7 208 человек.

От COVID-19 вылечились 503,524 тыс. (+2016 за сутки).

В настоящее время на лечении и карантине находятся 31 418 человек.

За сутки медики провели 13 794 теста на коронавирус против 15 350 накануне. Всего в стране с начала пандемии сделано 5 млн 256,832 тыс. тестов на COVID-19.