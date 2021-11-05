Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9638 RUR   0.0237 GBR   2.2941 TRY   0.1751

Цена на нефть

02.11 $/bbl   WTI 83.91 -0.14 Brent 84.72 0.01

Погода в Баку

  ночь день

Здравоохранение 05.11.2021 18:25

В Азербайджане спад новых случаев COVID-19, скончались 26 человек

За минувшие сутки коронавирус в Азербайджане выявлен у 2 440 человек, общее число подтвержденных случаев заражения COVID-19 достигло 542,150, сообщает в пятницу республиканский оперативный штаб.

Накануне сообщалось о 2 706 случаях заражения.

За сутки от коронавирусной инфекции скончались 26 человек (накануне - 29). Общее число жертв COVID-19 в Азербайджане составляет 7 208 человек.

От COVID-19 вылечились 503,524 тыс. (+2016 за сутки).

В настоящее время на лечении и карантине находятся 31 418 человек.

За сутки медики провели 13 794 теста на коронавирус против 15 350 накануне. Всего в стране с начала пандемии сделано 5 млн 256,832 тыс. тестов на COVID-19.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, КОРОНАВИРУС, СТАТИСТИКА, ОПЕРШТАБ


Похожие новости


Число умерших от COVID-19 в Азербайджане с начала пандемии превысило 7 тыс. человек Число заразившихся COVID-19 в Азербайджане продолжает расти Число новых случаев COVID-19 в Азербайджане продолжает снижаться В Азербайджане зафиксирован рост случаев заражения коронавирусом, за сутки скончалось 37 человек Премьер Азербайджана и министр здравоохранения РФ обсудили возможность взаимного признания сертификатов вакцинации от COVID-19 В Азербайджане зафиксирован 1831 случай COVID-19, 27 человек скончались

Политика

Экономика

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2021
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]