В Азербайджане спад новых случаев COVID-19, скончались 26 человек

За минувшие сутки коронавирус в Азербайджане выявлен у 2 440 человек, общее число подтвержденных случаев заражения COVID-19 достигло 542,150, сообщает в пятницу республиканский оперативный штаб.
Накануне сообщалось о 2 706 случаях заражения.
За сутки от коронавирусной инфекции скончались 26 человек (накануне - 29). Общее число жертв COVID-19 в Азербайджане составляет 7 208 человек.
От COVID-19 вылечились 503,524 тыс. (+2016 за сутки).
В настоящее время на лечении и карантине находятся 31 418 человек.
За сутки медики провели 13 794 теста на коронавирус против 15 350 накануне. Всего в стране с начала пандемии сделано 5 млн 256,832 тыс. тестов на COVID-19.
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