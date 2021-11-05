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Транспорт и связь 05.11.2021 19:28

AZAL с 25 ноября начнет выполнять спецрейсы в Джидду

Авиакомпания "Азербайджанские авиалинии" (AZAL) с 25 ноября начнет выполнять специальные рейсы по маршруту Баку-Джидда-Баку, говорится в сообщении компании.

Полеты по данному маршруту будут осуществляться еженедельно по четвергам.

Продажа авиабилетов осуществляется на официальном сайте авиакомпании www.azal.az, а также в аккредитованных агентствах авиаперевозчика.

К перевозке будут приниматься те категории пассажиров, кому разрешен перелет в условиях действующих эпидемиологических ограничений.

При вылете из городов Саудовской Аравии в Азербайджан тестирование на COVID-19 можно пройти в любой аккредитованной государством клинике или лаборатории, которая берет анализ методом ПЦР-тестирования. На справке рекомендуется иметь QR-код, подтверждающий ее подлинность. Это поможет ускорить прохождение формальных процедур в аэропорту.

Все пассажиры, не являющиеся гражданами Саудовской Аравии, за исключением пассажиров младше 8 лет, должны иметь отрицательный результат ПЦР-теста на COVID-19.

Срок действия предоставленного сертификата не должен превышать 72 часов до посадки.

Э.Шафиев

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, AZAL, РЕЙСЫ, ДЖИДДА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]