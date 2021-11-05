AZAL с 25 ноября начнет выполнять спецрейсы в Джидду

Авиакомпания "Азербайджанские авиалинии" (AZAL) с 25 ноября начнет выполнять специальные рейсы по маршруту Баку-Джидда-Баку, говорится в сообщении компании.
Полеты по данному маршруту будут осуществляться еженедельно по четвергам.
Продажа авиабилетов осуществляется на официальном сайте авиакомпании www.azal.az, а также в аккредитованных агентствах авиаперевозчика.
К перевозке будут приниматься те категории пассажиров, кому разрешен перелет в условиях действующих эпидемиологических ограничений.
При вылете из городов Саудовской Аравии в Азербайджан тестирование на COVID-19 можно пройти в любой аккредитованной государством клинике или лаборатории, которая берет анализ методом ПЦР-тестирования. На справке рекомендуется иметь QR-код, подтверждающий ее подлинность. Это поможет ускорить прохождение формальных процедур в аэропорту.
Все пассажиры, не являющиеся гражданами Саудовской Аравии, за исключением пассажиров младше 8 лет, должны иметь отрицательный результат ПЦР-теста на COVID-19.
Срок действия предоставленного сертификата не должен превышать 72 часов до посадки.
Э.Шафиев
Токаев поздравил Алиева с Днем Победы
Президент Азербайджана и представитель Госдепа США обменялись мнениями о перспективах расширения сотрудничества
Байрамов и Амреев обсудили подготовку к предстоящему саммиту Тюркского совета
В Азербайджане спад новых случаев COVID-19, скончались 26 человек
Pfizer сообщила об эффективных результатах исследования лекарства от COVID-19 в капсулах
Казахстанская «живая» вакцина от COVID-19 прошла испытания на лабораторных животных
Azlahiye Inshaat подготовит проектную документацию центра DOST в Масаллы
ИВ Гобустана направит свыше 590 тыс. манатов на капремонт городских дорог
ИВ Гейчая направит 630 тыс. манатов на ремонт городских дорог
Корабли ВМС США провели в Черном море учения вблизи Болгарии
Жапаров предложил мировому сообществу оказать помощь Афганистану
Саакашвили призвал рассредоточить места проведения протестных акций в Грузии
Узбекистан открыт к диалогу с Азербайджаном в сфере энергетики
«63% выданных Yelo Bank кредитов направлены на поддержку бизнеса»
Открытие коммуникаций в Карабахе превратит Азербайджан в транспортный хаб – ВБ
Поддержка возрождению Карабаха - вклад «Яркая Победа» от Yelo Bank
В Бакинской высшей школе нефти торжественно отметили День Победы
В Посольстве Узбекистана в городе Баку сформирован избирательный участок
В Азербайджане осенью пройдут 4 международные выставки
Азербайджану приходится рассчитывать исключительно на себя в борьбе с трансграничным наркотрафиком из Ирана – российский эксперт
Мировые СМИ, как ни в чем не бывало, продолжают ссылаться на армянские источники и ньюсмейкеров, позабыв их 44-дневное фейкометство – политолог
Ключевые приоритеты Узбекистана по всестороннему развитию транспортных коридоров в Центральной Азии