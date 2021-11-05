AZAL с 25 ноября начнет выполнять спецрейсы в Джидду

Авиакомпания "Азербайджанские авиалинии" (AZAL) с 25 ноября начнет выполнять специальные рейсы по маршруту Баку-Джидда-Баку, говорится в сообщении компании.

Полеты по данному маршруту будут осуществляться еженедельно по четвергам.

Продажа авиабилетов осуществляется на официальном сайте авиакомпании www.azal.az, а также в аккредитованных агентствах авиаперевозчика.

К перевозке будут приниматься те категории пассажиров, кому разрешен перелет в условиях действующих эпидемиологических ограничений.

При вылете из городов Саудовской Аравии в Азербайджан тестирование на COVID-19 можно пройти в любой аккредитованной государством клинике или лаборатории, которая берет анализ методом ПЦР-тестирования. На справке рекомендуется иметь QR-код, подтверждающий ее подлинность. Это поможет ускорить прохождение формальных процедур в аэропорту.

Все пассажиры, не являющиеся гражданами Саудовской Аравии, за исключением пассажиров младше 8 лет, должны иметь отрицательный результат ПЦР-теста на COVID-19.

Срок действия предоставленного сертификата не должен превышать 72 часов до посадки.

Э.Шафиев