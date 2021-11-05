Президент Азербайджана и представитель Госдепа США обменялись мнениями о перспективах расширения сотрудничества

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в пятницу принял заместителя помощника госсекретаря США по Кавказу, региональным конфликтам и Южной Европе Эрику Олсон.
"На встрече было отмечено, что две страны связывают давние и успешные партнерские отношения, эффективное сотрудничество в области энергетики, и США заинтересованы в расширении отношений с Азербайджаном", - сообщает официальный сайт главы государства.
Стороны также подчеркнули наличие новых возможностей для регионального развития и сотрудничества, а также осуществили обмен мнениями о перспективах сотрудничества.
Э.Шафиев
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