Президент Азербайджана и представитель Госдепа США обменялись мнениями о перспективах расширения сотрудничества

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в пятницу принял заместителя помощника госсекретаря США по Кавказу, региональным конфликтам и Южной Европе Эрику Олсон.

"На встрече было отмечено, что две страны связывают давние и успешные партнерские отношения, эффективное сотрудничество в области энергетики, и США заинтересованы в расширении отношений с Азербайджаном", - сообщает официальный сайт главы государства.

Стороны также подчеркнули наличие новых возможностей для регионального развития и сотрудничества, а также осуществили обмен мнениями о перспективах сотрудничества.

Э.Шафиев