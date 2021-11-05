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Внешняя политика 05.11.2021 21:13

Токаев поздравил Алиева с Днем Победы

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поздравил азербайджанского коллегу Ильхама Алиева в связи с Днем Победы - 8 ноября.

"Сердечно поздравляю Вас и весь азербайджанский народ с национальным праздником, знаменующим восстановление территориальной целостности Азербайджана в соответствии с Уставом Организации Объединенных Наций и резолюциями Совета Безопасности ООН. Эта знаменательная дата навсегда вписана в славную летопись Азербайджанской Республики как символ единства, стойкости, несгибаемой воли Вашего народа во имя укрепления государственности и суверенитета страны", - говорится в поздравлении, опубликованном на сайте азербайджанского лидера.

Токаев выразил надежду, что под руководством Алиева казахтанско-азербайджанские отношения дружбы, взаимной поддержки и стратегического партнерства будут и впредь углубляться на благо и в интересах обоих народов.

Э.Шафиев

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, ПРЕЗИДЕНТ, КАЗАХСТАН, ПИСЬМО


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]