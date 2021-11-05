Токаев поздравил Алиева с Днем Победы

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поздравил азербайджанского коллегу Ильхама Алиева в связи с Днем Победы - 8 ноября.

"Сердечно поздравляю Вас и весь азербайджанский народ с национальным праздником, знаменующим восстановление территориальной целостности Азербайджана в соответствии с Уставом Организации Объединенных Наций и резолюциями Совета Безопасности ООН. Эта знаменательная дата навсегда вписана в славную летопись Азербайджанской Республики как символ единства, стойкости, несгибаемой воли Вашего народа во имя укрепления государственности и суверенитета страны", - говорится в поздравлении, опубликованном на сайте азербайджанского лидера.

Токаев выразил надежду, что под руководством Алиева казахтанско-азербайджанские отношения дружбы, взаимной поддержки и стратегического партнерства будут и впредь углубляться на благо и в интересах обоих народов.

Э.Шафиев