США следят за активностью России на границе с Украиной, отмечают ее масштабность - Пентагон

В Вашингтоне продолжают наблюдать за активностью российских военных на границе с Украиной, сообщил на брифинге представитель Пентагона Джон Кирби.
"Мы продолжаем наблюдать за необычной активностью российских военных близ границы с Украиной. Мы продолжаем консультироваться с союзниками и партнерами по этой теме", - сказал он.
"Я не могу говорить о намерениях России, я не могу вдаваться в детали оценок разведки, но я отмечу, что любые действия России, направленные на эскалацию или агрессию, будут серьезно беспокоить США", - добавил Кирби.
При этом, отвечая на уточняющий вопрос журналиста, в чем состоит необычность этой активности, представитель Пентагона отметил ее масштабность. "Речь идет масштабности, о размерах подразделений", - подчеркнул Кирби.
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