Азербайджан и Армения при разблокировании транспортных коммуникаций в регионе сохранят суверенитет над дорогами на своих территориях

Азербайджан и Армения сохранят суверенитет за автомобильными дорогами на своих территориях в рамках разблокирования транспортных коммуникаций в регионе, заявил вице-премьер России Алексей Оверчук на встрече с премьером Армении Николом Пашиняном в пятницу в Ереване.

"В рамках рабочей группы находимся на связи с коллегами, вице-премьерами (Армении и Азербайджана). Мы уже провели восемь встреч, при этом почти ежедневно общаемся по телефону, обсуждаем различные варианты, чтобы найти маршруты, которые будут всем приемлемы", - сказал Оверчук.

По его словам, на местах работали эксперты в области дорожного строительства, представители "Автодора" и "Росдормаша", они обследовали дороги, и есть представления о состоянии дорог.

"Опираясь на эти знания, мы 22 октября, проводя восьмое заседание (рабочей группы на уровне вице-премьером Армении, Азербайджана РФ - ИФ), как нам кажется, выходим на конкретные решения, которые основываются, прежде всего, на том, что суверенитет за дорогами сохраняется за теми странами, по чьей территории будут идти эти дороги. Также вы упомянули о том, и это тоже было в заявлении (по Карабаху от 11 января 2021 года - ИФ), чтобы все виды контроля осуществлялись. Мы договорились о том, что такой контроль должен вестись на паритетной основе. Обсуждали также, как, с чего следует начинать разблокирование автомобильное. Хотели бы с вами это сегодня обсудить и уже подумать, как двигаться дальше", - сказал вице-премьер России.

Со своей стороны Пашинян заявил, что высоко ценит работу трехсторонней рабочей комиссии, выразив надежду, что удастся прийти к конкретным решениям.

"Армения заинтересована и привержена к заявлениям от 9 ноября 2020 года и 11 января 2021 года, которые касаются открытия, разблокирования всех транспортных и экономических связей в регионе. Но заявления Азербайджана, которые касаются коридоров, отрицательно влияют на эффективность нашей работы и на атмосферу, учитывая, что в заявлениях нет ничего о коридорах. И мое впечатление в том, что Азербайджан пытается навязать свои восприятия по этому поводу комиссии, и это, конечно, неприемлемо для нас", - сказал Пашинян.

Он отметил, что Армения заинтересована в открытии и разблокировании региональных транспортных и экономических коммуникаций.

"Я публично заявлял, что мы готовы пойти на конкретные решения, суть которых должна быть в следующем - Армения должна получить автомобильные и железнодорожные коммуникации по территории Азербайджана, а Азербайджан - железнодорожные и автомобильные коммуникации по территории Армении, в том числе, связывающие Азербайджан с Нахичеванской автономной республикой", - заявил премьер Армении.

Пашинян отметил, что существовавшие в период СССР железнодорожные и автомобильные коммуникации должны быть восстановлены, в том числе, связывающие Нахчыванскую автономную республику с Азербайджаном.

"Мы готовы идти на такие решения. У нас есть конкретные предложения. Важно подчеркнуть, что в соответствии с заявлением от 11 января 2021 года мы должны еще и обговорить вопросы таможенного, фитосанитарного, пограничного и других возможных видов контроля. Это то, что зафиксировано в наших заявлениях. Армения заинтересована, готова и, надеемся, что в скором будущем удастся прийти к конкретным решениям, и мы настроены конструктивно", - заявил премьер Армении.