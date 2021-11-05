Почти 60 человек госпитализированы с пищевым отравлением в Ереване

Около 60 человек госпитализированы в Ереване с симптомами пищевого отравления после посещения пунктов общепита.
"Число отравившихся в пунктах пиццерии "Ташир пицца" и госпитализированных граждан достигло 57", - сообщает Минздрав Армении.
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