В Грузии со следующей недели может быть задействована система ковид-паспортов

В Грузии из-за низких темпов вакцинации среди населения со следующей недели может быть задействована система ковид-паспортов, заявил в пятницу в эфире телекомпании "Рустави-2" заместительгенерального директора Национального центра по контролю за заболеваниями республики Паата Имнадзе.

"Наверное, в понедельник после заседания межведомственного координационного совета будут объявлены определенные меры. (...) Это будет определенное задействование зеленых паспортов, система так называемых ковид-паспортов", - сказал он, отметив, что это апробированный метод во многих странах Европы.

Также, выступая в эфире уже другого грузинского телеканала "Палитраньюс", Имнадзе в пятницу выразил обеспокоенность в связи с тем, что в стране, по его словам, вакцин более чем достаточно, но большая часть людей прививаться отказывается.

"Уже не знаем, что делать. Ходим по всей Грузии по домам уже, пытаемся развеять людям подозрения, страхи", - сказал он.

По словам Имнадзе, принятие определенных мер, которые приняты в мире и хорошо работают в демократических странах, необходимо в таких условиях.

В частности, как он объяснил, для обеспечения определенных мер безопасности для людей доступ на нежизненно важные активности должен быть предоставлен исключительно имеющим так называемые зеленые паспорта, в которые будет вноситься информация либо о перенесенном заболевании, либо о прохождении курса вакцинации против коронавируса COVID-19, либо результаты ПЦР-тестирования или быстрых тестов.

Ранее на этой неделе президент Грузии Саломе Зурабишвили призвала правительство в рамках борьбы с пандемией COVID-19 с целью ускорения темпов вакцинации населения принять срочные и строгие меры.

"Обращаюсь к властям, чтобы были приняты срочные и строгие меры - обязательная прививка для групп риска, введение ковид-паспортов для посещения общественных мест и даже платное лечение для непривитых граждан", - заявила Зурабишвили на брифинге 3 ноября.

Между тем, заявление президента о платном лечении для непривитых граждан вызвало в Грузии критику в ее адрес со стороны ряда экспертов медицинской сферы, по мнению которых, это не гуманный подход и проблему низких темпов вакцинации не решит.

В Грузии за последние 24 часа зафиксировано 5 тыс. 340 новых случаев заражения коронавирусом COVID-19, скончались 62 человека, сообщил в пятницу Минздрав республики.

В целом с начала пандемии в Грузии подтверждено 743 тыс. 511 случаев заражения, скончались 10,3 тыс. человек.