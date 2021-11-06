Число выявленных заражений COVID-19 в мире превысило 249 млн

Число зарегистрированных случаев заражения коронавирусом COVID-19 в мире на утро субботы возросло до 249 млн 134 тыс. 481, свидетельствуют данные американского университета Джонса Хопкинса.

С начала распространения вируса в мире после заражения COVID-19 скончались 5 млн 38 тыс. 372 человека.

В число стран с более чем 20 млн случаев заражения COVID-19 по-прежнему входят США, Индия и Бразилия.

Лидерство по числу заразившихся и скончавшихся сохраняют США, где выявлено 46 млн 435 тыс. 967 инфицированных COVID-19. Количество летальных исходов составило 753 тыс. 929.

Второе место по числу заразившихся занимает Индия, где числоподтвержденных случаев COVID-19 достигло 34 млн 344 тыс. 683. От последствий заражения вирусом в стране скончались460 тыс. 265 человек.

На третьем месте в мире по распространению коронавируса находится Бразилия, где за время пандемии зарегистрировано 21 млн 862 тыс. 458 заболевших, из них умерли609 тыс. 60 человек.

По данным портала Worldometers, который специализируется на статистике по важнейшим мировым событиям, коэффициент смертности на 1 млн населения планеты составил на утро субботы 648,4. В США на 1 млн жителей скончались 2 тыс. 322 человек, в Индии - 329, Бразилии - 2 тыс. 838.