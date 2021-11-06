SARS-CoV-2 поражает внутреннее ухо - исследование

Исследователи из США выяснили, как SARS-CoV-2 влияет на структуры внутреннего уха, сообщает издание Сибирского отделения РАН "Наука из первых рук".
Ученые, занимающиеся проблемой вирусных поражений внутреннего уха, использовали образцы тканей, взятые при операциях, а также клеточные модели, для создания которых использовали клетки кожи человека, которые сначала перепрограммировали, вернув в состояние стволовых клеток, а затем получили из них несколько типов клеток внутреннего уха.
"С помощью такого подхода исследователи экспериментально доказали, что два типа клеток внутреннего уха особенно уязвимы перед SARS-CoV-2: у них имеется белок-рецептор ACE2 и два фермента-"помощника", которые вирус использует для заражения. Главными "мишенями" для SARS-CoV-2 оказались слуховые волосковые клетки, принимающие звуковые сигналы, и вестибулярные волосковые, участвующие в поддержании равновесия", - говорится в сообщении.
Также уязвимыми, хотя и в меньшей степени, оказались шванновские клетки, образующие оболочки длинных отростков нейронов, по которым в мозг поступает нервный импульс от слухового анализатора.
Эти результаты были подтверждены обследованием 10 больных COVID-19: симптомы поражения внутреннего уха (шум в ушах, головокружение, снижение слуха разной степени) у них соответствовали повреждению волосковых клеток. У двоих из этих пациентов слух впоследствии восстановился.
"Проникнуть в ухо вирус может разными путями. Например, через евстахиеву трубу - канал, соединяющий полость среднего уха с носоглоткой, либо через область выхода из носа обонятельных нервов. А может сначала попасть в мозг и инфицировать черепные нервы, среди которых есть и те, что иннервируют внутреннее ухо", - отмечает издание.
Таким образом, проблемы со слухом и равновесием у больных COVID-19 могут быть вызваны непосредственным инфицированием внутреннего уха, но как часто встречается такая патология, пока неясно, так как снижение слуха и шум в ушах - довольно распространенная патология, "а многих ковидных больных волнуют гораздо более серьезные проблемы со здоровьем", говорится в публикации.
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