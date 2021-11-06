В Афганистане убили активистку и преподавательницу экономики

В Афганистане опознали тело 29-летней активистки и преподавательницы экономики, которая считалась пропавшей без вести с конца октября, сообщает в субботу газета "Гардиан".
Тело активистки, занимавшейся в Афганистане защитой прав женщин, Фрозан Сафи опознала ее семья в морге в городе Мазари-Шариф на севере страны. По словам ее сестры, лицо активистки было практически неузнаваемо из-за большого количества пулевых ранений, ее опознали в основном по одежде.
Тело Сафи и еще одной неизвестной женщины доставили талибы в больницу ранее на этой неделе. В полиции заявили, что рядом с ними были обнаружены также тела двух мужчин, и предположили, что речь идет о личной мести.
Сафи пропала 20 октября. Когда ее тело обнаружили, у нее также были похищены личные вещи - сумка и обручальное кольцо.
Газета пишет, что случай убийства Сафи становится, вероятно, первым доподлинно известным инцидентом убийства активистки, защищающей права женщин в стране после прихода к власти группировки "Талибан".
Азербайджан и Китай подписали протокол о выдаче заключенных
США выделяют $500 тыс. на разминирование территорий Азербайджана
Секута: Необходимо положительно повлиять на процесс установления мира между Азербайджаном и Арменией
Самолет Buta Airways совершил вынужденную посадку
Экипаж Crew Dragon-2 возвращается с МКС на Землю 8 ноября, не дожидаясь смены - NASA
Новое видео от VMedia: Кто в Армении против разблокирования коммуникаций в регионе?
В России вновь антирекорд по заболевшим коронавирусом
Azlahiye Inshaat подготовит проектную документацию центра DOST в Масаллы
ИВ Гобустана направит свыше 590 тыс. манатов на капремонт городских дорог
ИВ Гейчая направит 630 тыс. манатов на ремонт городских дорог
Узбекистан открыт к диалогу с Азербайджаном в сфере энергетики
«63% выданных Yelo Bank кредитов направлены на поддержку бизнеса»
Открытие коммуникаций в Карабахе превратит Азербайджан в транспортный хаб – ВБ
Поддержка возрождению Карабаха - вклад «Яркая Победа» от Yelo Bank
В Бакинской высшей школе нефти торжественно отметили День Победы
В Посольстве Узбекистана в городе Баку сформирован избирательный участок
В Азербайджане осенью пройдут 4 международные выставки
Азербайджану приходится рассчитывать исключительно на себя в борьбе с трансграничным наркотрафиком из Ирана – российский эксперт
Мировые СМИ, как ни в чем не бывало, продолжают ссылаться на армянские источники и ньюсмейкеров, позабыв их 44-дневное фейкометство – политолог
Ключевые приоритеты Узбекистана по всестороннему развитию транспортных коридоров в Центральной Азии