В Афганистане убили активистку и преподавательницу экономики

В Афганистане опознали тело 29-летней активистки и преподавательницы экономики, которая считалась пропавшей без вести с конца октября, сообщает в субботу газета "Гардиан".

Тело активистки, занимавшейся в Афганистане защитой прав женщин, Фрозан Сафи опознала ее семья в морге в городе Мазари-Шариф на севере страны. По словам ее сестры, лицо активистки было практически неузнаваемо из-за большого количества пулевых ранений, ее опознали в основном по одежде.

Тело Сафи и еще одной неизвестной женщины доставили талибы в больницу ранее на этой неделе. В полиции заявили, что рядом с ними были обнаружены также тела двух мужчин, и предположили, что речь идет о личной мести.

Сафи пропала 20 октября. Когда ее тело обнаружили, у нее также были похищены личные вещи - сумка и обручальное кольцо.

Газета пишет, что случай убийства Сафи становится, вероятно, первым доподлинно известным инцидентом убийства активистки, защищающей права женщин в стране после прихода к власти группировки "Талибан".