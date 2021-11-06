На границе Кыргызстана и Таджикистана произошел очередной инцидент

На кыргызско-таджикском участке госграницы военнослужащие Таджикистана закидали камнями машину пограничника Кыргызстана.
Как сообщает в субботу Погранслужба Госкомитета национальной безопасности Кыргызстана, в Лейлекском районе Баткенской области Кыргызстанана участке транзитной автодороги Арка - Борбордук военнослужащий Погранслужбы ГКНБна своей автомашине Honda Accord пытался совершить поворот. Во время маневра машину закидали камнями пятеро военнослужащих Таджикистана.
Кроме этого, они предприняли неудачную попытку задержания кыргызского военнослужащего. "Военнослужащий не пострадал, но нанесен ущерб его автомобилю - разбиты стекла", - отметили в Погранслужбе.
По данному факту проводится разбирательство. Планируется проведение встречи пограничных представителей Кыргызстанаи Таджикистана.
Азербайджан и Китай подписали протокол о выдаче заключенных
США выделяют $500 тыс. на разминирование территорий Азербайджана
Секута: Необходимо положительно повлиять на процесс установления мира между Азербайджаном и Арменией
Самолет Buta Airways совершил вынужденную посадку
Экипаж Crew Dragon-2 возвращается с МКС на Землю 8 ноября, не дожидаясь смены - NASA
Новое видео от VMedia: Кто в Армении против разблокирования коммуникаций в регионе?
В России вновь антирекорд по заболевшим коронавирусом
Azlahiye Inshaat подготовит проектную документацию центра DOST в Масаллы
ИВ Гобустана направит свыше 590 тыс. манатов на капремонт городских дорог
ИВ Гейчая направит 630 тыс. манатов на ремонт городских дорог
Узбекистан открыт к диалогу с Азербайджаном в сфере энергетики
«63% выданных Yelo Bank кредитов направлены на поддержку бизнеса»
Открытие коммуникаций в Карабахе превратит Азербайджан в транспортный хаб – ВБ
Поддержка возрождению Карабаха - вклад «Яркая Победа» от Yelo Bank
В Бакинской высшей школе нефти торжественно отметили День Победы
В Посольстве Узбекистана в городе Баку сформирован избирательный участок
В Азербайджане осенью пройдут 4 международные выставки
Азербайджану приходится рассчитывать исключительно на себя в борьбе с трансграничным наркотрафиком из Ирана – российский эксперт
Мировые СМИ, как ни в чем не бывало, продолжают ссылаться на армянские источники и ньюсмейкеров, позабыв их 44-дневное фейкометство – политолог
Ключевые приоритеты Узбекистана по всестороннему развитию транспортных коридоров в Центральной Азии