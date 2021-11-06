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СНГ 06.11.2021 12:31

На границе Кыргызстана и Таджикистана произошел очередной инцидент

На кыргызско-таджикском участке госграницы военнослужащие Таджикистана закидали камнями машину пограничника Кыргызстана.

Как сообщает в субботу Погранслужба Госкомитета национальной безопасности Кыргызстана, в Лейлекском районе Баткенской области Кыргызстанана участке транзитной автодороги Арка - Борбордук военнослужащий Погранслужбы ГКНБна своей автомашине Honda Accord пытался совершить поворот. Во время маневра машину закидали камнями пятеро военнослужащих Таджикистана.

Кроме этого, они предприняли неудачную попытку задержания кыргызского военнослужащего. "Военнослужащий не пострадал, но нанесен ущерб его автомобилю - разбиты стекла", - отметили в Погранслужбе.

По данному факту проводится разбирательство. Планируется проведение встречи пограничных представителей Кыргызстанаи Таджикистана.

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]