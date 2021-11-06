На границе Кыргызстана и Таджикистана произошел очередной инцидент

На кыргызско-таджикском участке госграницы военнослужащие Таджикистана закидали камнями машину пограничника Кыргызстана.

Как сообщает в субботу Погранслужба Госкомитета национальной безопасности Кыргызстана, в Лейлекском районе Баткенской области Кыргызстанана участке транзитной автодороги Арка - Борбордук военнослужащий Погранслужбы ГКНБна своей автомашине Honda Accord пытался совершить поворот. Во время маневра машину закидали камнями пятеро военнослужащих Таджикистана.

Кроме этого, они предприняли неудачную попытку задержания кыргызского военнослужащего. "Военнослужащий не пострадал, но нанесен ущерб его автомобилю - разбиты стекла", - отметили в Погранслужбе.

По данному факту проводится разбирательство. Планируется проведение встречи пограничных представителей Кыргызстанаи Таджикистана.