В России вновь антирекорд по заболевшим коронавирусом

В России суточный прирост новых заболевших коронавирусной инфекцией составил 41 тыс. 335 случаев, умерли за сутки 1 тыс. 188 пациентов, следует из данных оперативного штаба, обнародованных в субботу.
"За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции COVID-19 - 41 тыс. 335 в 85 регионах, в том числе выявлено активно 4 тыс. 671 (11,3%) без клинических проявлений", - говорится в сообщении штаба.
В стране вновь выявлено максимальное число заболевших за всю пандемию, последний суточный антирекорд (40 тыс. 993 человека) был зафиксирован 31 октября.
Москва по-прежнему лидирует среди всех российских регионов по уровню суточного прироста, здесь выявили 6 тыс. 880 новых случаев. За столицей следует Санкт-Петербург - 3 тыс. 138 заболевших за сутки, Московская область - 3 тыс. 085.
За минувшие сутки от коронавируса умерли 1 тыс. 188 человек, это меньше, чем накануне, когда сообщалось о 1 тыс. 192 скончавшихся. Больше всего смертей в Москве - 98, в Петербурге - 86, в Московской области - 49.
Всего в России за время пандемии зарегистрировано 8 млн 755 тыс. 930 случаев коронавирусной инфекции, 245 тыс. 635 умерших и 7 млн 535 тыс. 172 выписанных, в том числе 29 тыс. 201 выписанза последние сутки, из них 5 тыс. 958 вМоскве.
По информации Роспотребнадзора, опубликованной в субботу, в России нарастающим итогом проведено более 212,4 млн тестов на COVID-19, из них 524 тыс. - за последние сутки. Под медицинским наблюдением в стране остаются 1 млн 907 тыс. 084 человека.
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