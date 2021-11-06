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Дальнее зарубежье 06.11.2021 12:54

Около ста человек могли погибнуть при взрыве бензовоза в Сьерра-Леоне

Около ста человек могли погибнуть в результате взрыва бензовоза от столкновения с другим транспортным средством на перекрестке во Фритауне, столице Сьерра-Леоне, сообщает в субботу BBC.

"Глубоко опечалена информацией о взрыве в районе Веллингтон в результате столкновения бензовоза и грузовика. Выражаю свои соболезнования семьям и близким жертв взрыва", - написала в Twitterмэр Фритауна Ивонн Аки-Сойер.

Официального списка жертв пока нет, но Аки-Сойер не исключила, что речь идет о более чем сотне погибших. Она отметила также, что масштаб ущерба пока не оценен.

Местное ТВ и СМИ публикуют фотографии тел на месте взрыва, отмечает BBC.

Предполагается, что этот взрыв не связан с терроризмом.

Фритаун - портовой город, столица Сьерра-Леоне, где проживает около 1 млн человек.

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]