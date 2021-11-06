Около ста человек могли погибнуть при взрыве бензовоза в Сьерра-Леоне

Около ста человек могли погибнуть в результате взрыва бензовоза от столкновения с другим транспортным средством на перекрестке во Фритауне, столице Сьерра-Леоне, сообщает в субботу BBC.
"Глубоко опечалена информацией о взрыве в районе Веллингтон в результате столкновения бензовоза и грузовика. Выражаю свои соболезнования семьям и близким жертв взрыва", - написала в Twitterмэр Фритауна Ивонн Аки-Сойер.
Официального списка жертв пока нет, но Аки-Сойер не исключила, что речь идет о более чем сотне погибших. Она отметила также, что масштаб ущерба пока не оценен.
Местное ТВ и СМИ публикуют фотографии тел на месте взрыва, отмечает BBC.
Предполагается, что этот взрыв не связан с терроризмом.
Фритаун - портовой город, столица Сьерра-Леоне, где проживает около 1 млн человек.
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