Секута: Необходимо положительно повлиять на процесс установления мира между Азербайджаном и Арменией

Бывший посол США в Азербайджане Роберт Секута высоко оценивает приверженность Азербайджана мирному соглашению с Арменией.

Об этом он заявил на панели "Южный Кавказ: Региональное развитие и перспективы сотрудничества" в рамках проходящего в Баку VIII Глобального форума "Мир после COVID-19", сообщают азербайджанские СМИ.

По словам Секуты, между двумя странами должен быть установлен мир, и "мы не должны жалеть сил для этого".

"Необходимо положительно повлиять на возрождение этого процесса (установления мира – ИФ)", - сказал он.

Секута также добавил, что, согласно данным исследований, Южный Кавказ мало интегрирован в мир.

"Развитие региона повысит здесь потенциал мира и стабильности. Переговоры об экономическом сотрудничестве между двумя странами должны быть расширены", - считает Секута.

А.Салаева