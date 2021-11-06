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Внешняя политика 06.11.2021 13:03

Секута: Необходимо положительно повлиять на процесс установления мира между Азербайджаном и Арменией

Бывший посол США в Азербайджане Роберт Секута высоко оценивает приверженность Азербайджана мирному соглашению с Арменией.

Об этом он заявил на панели "Южный Кавказ: Региональное развитие и перспективы сотрудничества" в рамках проходящего в Баку VIII Глобального форума "Мир после COVID-19", сообщают азербайджанские СМИ.

По словам Секуты, между двумя странами должен быть установлен мир, и "мы не должны жалеть сил для этого".

"Необходимо положительно повлиять на возрождение этого процесса (установления мира – ИФ)", - сказал он.

Секута также добавил, что, согласно данным исследований, Южный Кавказ мало интегрирован в мир.

"Развитие региона повысит здесь потенциал мира и стабильности. Переговоры об экономическом сотрудничестве между двумя странами должны быть расширены", - считает Секута.

А.Салаева

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]