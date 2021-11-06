Секута: Необходимо положительно повлиять на процесс установления мира между Азербайджаном и Арменией

Бывший посол США в Азербайджане Роберт Секута высоко оценивает приверженность Азербайджана мирному соглашению с Арменией.
Об этом он заявил на панели "Южный Кавказ: Региональное развитие и перспективы сотрудничества" в рамках проходящего в Баку VIII Глобального форума "Мир после COVID-19", сообщают азербайджанские СМИ.
По словам Секуты, между двумя странами должен быть установлен мир, и "мы не должны жалеть сил для этого".
"Необходимо положительно повлиять на возрождение этого процесса (установления мира – ИФ)", - сказал он.
Секута также добавил, что, согласно данным исследований, Южный Кавказ мало интегрирован в мир.
"Развитие региона повысит здесь потенциал мира и стабильности. Переговоры об экономическом сотрудничестве между двумя странами должны быть расширены", - считает Секута.
А.Салаева
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