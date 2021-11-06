Отряд кораблей ВМФ Россиив составе корвета "Гремящий", подлодок "Петропавловск-Камчатский" и "Волхов", выполняющий переход из Балтики на место постоянной дислокации на Тихоокеанский флот (ТОФ), прошел Сингапурский пролив, сообщил Twitter-аккаунт Alert 5, публикующий фотографии кораблей.
Фотографии датированы 5 ноября. В настоящее время отряд идет по Южно-Китайскому морю.
Как сообщала 18 октября пресс-служба ТОФ, "отряд в составе корвета "Гремящий" и подводных лодок проекта 636.3 "Петропавловск-Камчатский" и "Волхов" вошел в зону ответственности Тихоокеанского флота южнее Шри-Ланки".
По словам военных, в районе острова Шри-Ланка Тихоокеанский флот принял оперативное управление отрядом кораблей на переходе от Черноморского флота, чью зону ответственности они успешно преодолели.
За плечами моряков уже остались Балтийское, Северное, Средиземное, Красное и Аравийское моря, а также Атлантический и Индийский океаны.
Головной корвет проекта 20385 "Гремящий" вооружен крылатыми ракетами "Калибр". Основная задача таких кораблей - обнаружение и уничтожение надводных судов или подводных лодок, организация высадки десанта, охрана прибрежной зоны, сопровождение других кораблей. Сообщалось о планах вооружить корабли этого проекта гиперзвуковыми ракетами "Циркон".
Сообщалось также, что для Тихоокеанского флота идёт строительство шести дизельных подлодок проекта 636.3.
Первый корабль, "Петропавловск-Камчатский", передан ВМФ РФ в 25 ноября 2019 года. Подводная лодка "Волхов", вторая в серии, вошла в состав ВМФ 24 октября 2020 года. Летом сообщалось, что эти две подлодки отрабатывали задачи на Балтике перед переходом к месту базирования на Тихоокеанский флот.
12 октября ВМФ России передали третью подлодку проекта - "Магадан". Её переход на ТОФ ожидается в следующем году.
"До 2024 года ВМФ России планирует получить в свой состав всю серию из шести дизель-электрических подводных лодок проекта 636.3, строящихся на "Адмиралтейских верфях" целенаправленно для оснащения подводных сил Тихоокеанского флота", - сказал в августе главком ВМФ Николай Евменов.
Военные сообщали, что на четвертой подводной лодке тихоокеанской серии - "Уфе" - идет формирование легкого корпуса, трубомонтажные и электромонтажные работы. Пятая и шестая подводные лодки серии - "Можайск" и "Якутск" - заложены на "Адмиралтейских верфях в августе 2021 года.
В 2016 году завершилось строительство первых шести дизель-электрических подлодок проекта 636.3 для Черноморского флота России. Эти подлодки участвовали в военной операции в Сирии - наносили удары крылатыми ракетами по боевикам из акватории Средиземного моря.
Подлодки проекта 636.3 оснащают крылатыми ракетами "Калибр" (разработаны ОКБ "Новатор", АО "Концерн ВКО "Алмаз-Антей").
Тактико-технические характеристики подводных лодок проекта 636.3: автономность плавания - 45 суток, предельная глубина погружения - 300 метров, дальность подводного плавания экономичной скоростью - 400 миль, дальность плавания в режиме РДП (работы двигателя под водой, - "ИФ") с усиленным запасом топлива со скоростью 7 узлов - 7 500 миль, количество торпедных аппаратов - 6. Скорость подводного хода - 18 узлов. Экипаж - 52 человека.
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