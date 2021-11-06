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Транспорт и связь 06.11.2021 15:35

Китай вывел на орбиту три спутника дистанционного зондирования

Китай успешно вывел на солнечно-синхронную орбиту три спутника дистанционного зондирования Земли серии "Яогань-35", сообщила в субботу Китайская корпорация космической науки и техники (CASC).

"6 ноября в 11 часов по пекинскому времени (7:00) ракета-носитель"Чанчжэн-2D" с тремя спутниками была запущена со стартовой площадки космодрома Сичан. Спутники A, B и C выведены на штатную орбиту, миссия завершилась полным успехом", - говорится в сообщении CASC.

По заявлению разработчиков, спутники A, B и C серии"Яогань-35" используются для проведения научных экспериментов, наблюдения за природными ресурсами и изменениями почвы, оценки сельскохозяйственного производства, а также предупреждения природных бедствий и катаклизмов.

Этот запуск стал 43-м для Китая в этом году.

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]