Китай вывел на орбиту три спутника дистанционного зондирования

Китай успешно вывел на солнечно-синхронную орбиту три спутника дистанционного зондирования Земли серии "Яогань-35", сообщила в субботу Китайская корпорация космической науки и техники (CASC).
"6 ноября в 11 часов по пекинскому времени (7:00) ракета-носитель"Чанчжэн-2D" с тремя спутниками была запущена со стартовой площадки космодрома Сичан. Спутники A, B и C выведены на штатную орбиту, миссия завершилась полным успехом", - говорится в сообщении CASC.
По заявлению разработчиков, спутники A, B и C серии"Яогань-35" используются для проведения научных экспериментов, наблюдения за природными ресурсами и изменениями почвы, оценки сельскохозяйственного производства, а также предупреждения природных бедствий и катаклизмов.
Этот запуск стал 43-м для Китая в этом году.
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