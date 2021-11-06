Причины нападения на людей в поезде в Германии неизвестны - МВД ФРГ

Причины, по которым мужчина напал с ножом на людей в поезде в Германии, неизвестны, заявил глава МВД ФРГ Хорст Зеехофер.

"Благодарю всех, в особенности полицию и персонал поезда, за их мужественную работу, которая помогла предотвратить худшее. Благодаря быстрому вмешательству, опасности для других больше нет. Предпосылки преступления пока неизвестны и будут прояснены. Лишь тогда возможна их оценка", - заявил министр в субботу. Его цитирует в Twitterпресс-секретарь министерства Стив Альтер.

В субботу утром мужчина с ножом напал на пассажиров скоростного поезда ICE в Германии, три человека ранены, сообщила газета Bild. ЧП произошло между Регенсбургом и Нюрнбергом. Двое из троих пострадавших ранены серьезно, но находятся вне опасности.

Причины нападения неизвестны, но газета пишет, что в настоящее время следователи исключают возможность теракта. 27-летний нападавший, мужчина арабского происхождения, задержан. По данным издания, он вел себя в поезде неадекватно.