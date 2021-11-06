Глава МИД РФ Сергей Лавров и его иранский коллега Хоссейн Амир Абдоллахиан обсудили в субботу по телефону ситуацию вокруг СВПД и перспективы возобновления переговорного процесса в Вене.
"Стороны высказались за восстановление "ядерной сделки" в ее изначальной сбалансированной конфигурации, одобренной Советом Безопасности ООН. Подтвердили, что это единственно правильный путь для обеспечения прав и интересов всех участников всеобъемлющих договоренностей", - говорится в сообщении МИД РФ.
Кроме того, министры затронули тему предстоящего визита гендиректора МАГАТЭ Рафаэля Гросси в Тегеран, а также обсудили ряд актуальных вопросов двусторонней и региональной повестки дня, включая ситуацию в Афганистане и вокруг него и положение дел на Южном Кавказе.
Согласно сообщению МИД РФ, разговор состоялся по инициативе иранской стороны.
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