Слуцкий советует не искать в визите директора ЦРУ в Москву попыток давления

При оценке целей визита директора Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США Уильяма Бернса в Москву следует пользоваться официальной информацией, заявил председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.
"Говоря о визите Бернса, хотел бы посоветовать придерживаться официальной информации, распространенной Службой внешней разведки и аппаратом Совета безопасности РФ", - написал Слуцкий в Telegram-канале в субботу.
Он отметил, что "уже не первый раз мы наблюдаем появление разноплановых "утечек" о том, что то или иное американское официальное лицо, посетившее Москву, пыталось "надавить" на российские власти, а вовсе не обсудить какие-то общие темы".
"Россия - великая держава. Разговоры с позиции силы или давления просто невозможны в нашей системе координат. Мы готовы только к уважительному и равноправному диалогу", - считает Слуцкий.
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