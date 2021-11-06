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СНГ 06.11.2021 16:05

Слуцкий советует не искать в визите директора ЦРУ в Москву попыток давления

При оценке целей визита директора Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США Уильяма Бернса в Москву следует пользоваться официальной информацией, заявил председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.

"Говоря о визите Бернса, хотел бы посоветовать придерживаться официальной информации, распространенной Службой внешней разведки и аппаратом Совета безопасности РФ", - написал Слуцкий в Telegram-канале в субботу.

Он отметил, что "уже не первый раз мы наблюдаем появление разноплановых "утечек" о том, что то или иное американское официальное лицо, посетившее Москву, пыталось "надавить" на российские власти, а вовсе не обсудить какие-то общие темы".

"Россия - великая держава. Разговоры с позиции силы или давления просто невозможны в нашей системе координат. Мы готовы только к уважительному и равноправному диалогу", - считает Слуцкий.

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]