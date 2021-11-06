Армения должна ответить за загрязнение окружающей среды – МИД Азербайджана

Азербайджан привержен восстановлению окружающей среды на освобожденных территориях, говорится в публикации Министерства иностранных дел Азербайджана в Twitter в связи с Международным днем предотвращения эксплуатации окружающей среды во время войны и вооруженных конфликтов.

"Азербайджан привержен восстановлению окружающей среды на освобожденных территориях и обеспокоен значительным ущербом, нанесенным Арменией во время незаконной оккупации этих территорий. Армения должна ответить за загрязнение окружающей среды в регионе как перед азербайджанцами, так и перед армянами", - отмечают в МИД.

А.Салаева