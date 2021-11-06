Генсек ПА ОЧЭС поздравил Алиева с Днем Победы

Генеральный секретарь Парламентской ассамблеи Организации черноморского экономического сотрудничества (ПА ОЧЭС) Асаф Гаджиев направил поздравительную телеграмму президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву в связи с 8 Ноября – Днем Победы.

"Уважаемый господин президент, сердечно поздравляю Вас с Днем Победы Азербайджанской Республики. Вторая Карабахская война завершилась славной Победой азербайджанской армии. В результате этой Победы была восстановлена территориальная целостность нашей страны, наш народ обрел уверенность. Историческая Победа стала возможной в результате Вашей многолетней борьбы за территориальную целостность Азербайджана, дипломатической деятельности и армейского строительства", - говорится в поздравлении, опубликованном на официальном сайте главы государства.

Гаджиев также отметил, что в настоящее время перед Карабахским регионом стоят масштабные восстановительные дела.

"Строительство и ввод в эксплуатацию за короткие сроки Физулинского международного аэропорта показали, что восстановительные работы, проводимые под Вашим руководством, идут очень быстрыми темпами, Карабахский регион, являющийся неотъемлемой частью нашей страны, превращается в красивейший уголок мира, духовную столицу нашей республики. Уважаемый господин Президент, желаю Вам крепкого здоровья, счастья, больших успехов в делах", - отмечается в телеграмме.

А.Салаева