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Происшествия 06.11.2021 16:35

Не менее 90 человек погибли в результате взрыва бензовоза в Сьерра-Леоне

По меньшей мере 92 человека погибли в результате взрыва, произошедшего при столкновении бензовоза и грузовика в столице Сьерра-Леоне Фритауне, сообщают в субботу западные СМИ со ссылкой на вице-президента Мухаммеда Джалло.

Кроме того, в больницы госпитализированы еще 88 человек, получивших ранения и травмы.

Ранее сообщалось, что взрыв произошел в одном из районов столицы Сьерра-Леоне. Власти не исключили, что число жертв может достичь 100.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]