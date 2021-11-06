В Азербайджане отмечен рост новых случаев COVID-19

За минувшие сутки коронавирус в Азербайджане выявлен у 2,5 тыс. человек, общее число подтвержденных случаев заражения COVID-19 достигло 544 тыс. 650, сообщает в субботу республиканский оперативный штаб.

Накануне сообщалось о 2 тыс. 440 случаях заражения.

За сутки от коронавирусной инфекции скончались 33 человека (накануне - 26). Общее число жертв COVID-19 в Азербайджане составляет 7 тыс. 241.

От COVID-19 вылечились 505 тыс. 767 человек, в том числе 2 тыс. 243 - за сутки.

В настоящее время на лечении и карантине находятся 31 тыс. 642 человека.

За сутки медики провели 15 тыс. 017 тестов на коронавирус против 13 тыс. 794 накануне. Всего в стране с начала пандемии сделано 5 млн 271 тыс. 849 тестов на COVID-19.

А.Салаева