В Азербайджане отмечен рост новых случаев COVID-19

За минувшие сутки коронавирус в Азербайджане выявлен у 2,5 тыс. человек, общее число подтвержденных случаев заражения COVID-19 достигло 544 тыс. 650, сообщает в субботу республиканский оперативный штаб.
Накануне сообщалось о 2 тыс. 440 случаях заражения.
За сутки от коронавирусной инфекции скончались 33 человека (накануне - 26). Общее число жертв COVID-19 в Азербайджане составляет 7 тыс. 241.
От COVID-19 вылечились 505 тыс. 767 человек, в том числе 2 тыс. 243 - за сутки.
В настоящее время на лечении и карантине находятся 31 тыс. 642 человека.
За сутки медики провели 15 тыс. 017 тестов на коронавирус против 13 тыс. 794 накануне. Всего в стране с начала пандемии сделано 5 млн 271 тыс. 849 тестов на COVID-19.
А.Салаева
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