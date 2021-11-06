Байрамов: Азербайджан и Иран по-прежнему привержены дальнейшему развитию взаимного сотрудничества

Главы МИД Азербайджана и Ирана Джейхун Байрамов и Хосейн Амир-Абдоллахиян провел телефонный разговор, сообщил на своей странице в Twitter глава азербайджанского внешнеполитического ведомства.

"Состоялся телефонный разговор с моим уважаемым коллегой из Ирана. Я пожелал ему крепкого здоровья и скорейшего выздоровления от COVID-19. Мы подтвердили нашу приверженность дальнейшему развитию взаимного сотрудничества и вкладу в мир и процветание в регионе", - говорится в публикации Байрамова.

А.Салаева