В Азербайджане около 44% населения получило обе дозы вакцины от COVID-19

В Азербайджане около 5 млн человек получили две дозы вакцины против коронавирусной инфекции COVID-19 и считаются полностью привитыми, сообщает в субботу республиканский оперативный штаб.
По данным на 6 ноября, одну дозу вакцины против коронавирусной инфекции COVID-19 получили 4 млн 992 тыс. 534 человека, две дозы - 4 млн 426 тыс. 631 человек.
Общее число сделанных доз составляет 9 млн 884 тыс. 608.
Население Азербайджана на 1 сентября 2021 года составляло 10 млн 145 тыс. 081 человек. Таким образом, по состоянию на 6 ноября полностью привито 43,6% населения страны.
Вакцинация в Азербайджане стартовала 18 января 2021 года и носит добровольный характер. Вакцинацию в стране планируется провести поэтапно в 2021-2022 гг.
В настоящее время в Азербайджане при вакцинации используются вакцины CoronaVac, AstraZeneca, "Спутник V" и Pfizer.
А.Салаева
Байрамов и Олсон обсудили ситуацию на Южном Кавказе
Президент Азербайджана поздравил короля Камбоджи с Днем независимости
Лорд Браун покинул Letterone Фридмана и партнеров
Китай вывел на орбиту три спутника дистанционного зондирования
Azlahiye Inshaat подготовит проектную документацию центра DOST в Масаллы
ИВ Гобустана направит свыше 590 тыс. манатов на капремонт городских дорог
ИВ Гейчая направит 630 тыс. манатов на ремонт городских дорог
Советник Госдепа США по энергетике проведет переговоры в Израиле и с палестинцами
Саакашвили выдерживает голодовку за счет пищевых добавок и сока, утверждают власти
В Средиземное море вошло американское судно гидроакустической разведки
Узбекистан открыт к диалогу с Азербайджаном в сфере энергетики
«63% выданных Yelo Bank кредитов направлены на поддержку бизнеса»
Открытие коммуникаций в Карабахе превратит Азербайджан в транспортный хаб – ВБ
Поддержка возрождению Карабаха - вклад «Яркая Победа» от Yelo Bank
В Бакинской высшей школе нефти торжественно отметили День Победы
В Посольстве Узбекистана в городе Баку сформирован избирательный участок
В Азербайджане осенью пройдут 4 международные выставки
Азербайджану приходится рассчитывать исключительно на себя в борьбе с трансграничным наркотрафиком из Ирана – российский эксперт
Мировые СМИ, как ни в чем не бывало, продолжают ссылаться на армянские источники и ньюсмейкеров, позабыв их 44-дневное фейкометство – политолог
Ключевые приоритеты Узбекистана по всестороннему развитию транспортных коридоров в Центральной Азии