В Азербайджане около 44% населения получило обе дозы вакцины от COVID-19

В Азербайджане около 5 млн человек получили две дозы вакцины против коронавирусной инфекции COVID-19 и считаются полностью привитыми, сообщает в субботу республиканский оперативный штаб.

По данным на 6 ноября, одну дозу вакцины против коронавирусной инфекции COVID-19 получили 4 млн 992 тыс. 534 человека, две дозы - 4 млн 426 тыс. 631 человек.

Общее число сделанных доз составляет 9 млн 884 тыс. 608.

Население Азербайджана на 1 сентября 2021 года составляло 10 млн 145 тыс. 081 человек. Таким образом, по состоянию на 6 ноября полностью привито 43,6% населения страны.

Вакцинация в Азербайджане стартовала 18 января 2021 года и носит добровольный характер. Вакцинацию в стране планируется провести поэтапно в 2021-2022 гг.

В настоящее время в Азербайджане при вакцинации используются вакцины CoronaVac, AstraZeneca, "Спутник V" и Pfizer.

А.Салаева