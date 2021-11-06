Генсек ТЮРКСОЙ поздравил Ильхама Алиева с Днем Победы

Генеральный секретарь Международной организации тюркской культуры (ТЮРКСОЙ) Дюсен Касеинов поздравил президента Азербайджана Ильхама Алиева с 8 Ноября – Днем Победы.
В поздравлении, опубликованном на официальном сайте главы государства, говорится: "Уважаемый господин Президент, от имени Международной организации тюркской культуры (ТЮРКСОЙ) и от себя лично с самыми искренними чувствами поздравляю Вас и народ Азербайджана с 8 Ноября - Днем Победы. Эта славная Победа, завоеванная под лидерством Вашего превосходительства, продемонстрировала всему миру единство и солидарность азербайджанского народа. Уверен, что эта Победа внесет большой вклад в будущее развитие братского Азербайджана, разрушенное историческое и культурное наследие в Карабахе в скором времени под Вашим руководством будет восстановлено и интегрировано в мировую культуру. Желаю, чтобы связи между ТЮРКСОЙ и Азербайджанской Республикой в сфере культуры продолжали развиваться, чтобы народ Азербайджана всегда жил в условиях независимости и мира под мудрым и решительным руководством Вашего превосходительства".
А.Салаева
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