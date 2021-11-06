Лорд Браун покинул Letterone Фридмана и партнеров

Экс-глава ВР лорд Джон Браун, с 2015 года лет руководивший энергетическим подразделением группы Михаила Фридмана и партнеров LetterOne - L1 Energy - покинул свой пост в октябре.
Об уходе Брауна, о котором сама LetterOne не сообщала, упомянула Financial Times в статье, посвященной взглядам Фридмана на энергокризис в Европе и перспективы дальнейшего развития энергетики.
Брауну 73 года, в 1995-2007 годах он был главой ВР. Именно в этот период компания активно инвестировала в российский рынок и создала СП с ТНК.
Браун также покинул и пост председателя совета директоров Wintershall Dea, европейской нефтегазовой компании, в которой у LetterOne 33% обыкновенных акций, а у концерна BASF - 67%. Сейчас, согласно сайту Wintershall Dea, председателем совета является представитель BASF Ханс-Ульрих Энгель.
Wintershall Dea готовится к IPO, за проведение которого выступает BASF. Как сообщил в интервью FT Фридман, LetterOne вряд ли будет участвовать в IPO как продавец, хотя и не планирует блокировать сделку.
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