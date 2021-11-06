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Дальнее зарубежье 06.11.2021 17:39

В Средиземное море вошло американское судно гидроакустической разведки

Американское судно HOS Red Rock, которое используется ВМС США в качестве носителя опытовой системы гидроакустической разведки SURTASS-E, зашло в акваторию Средиземного моря, следует из данных международной системы слежения за кораблями (AIS).

Оператор судна компания Hornbeck Offshore имеет долгосрочный контракт с Командованием морских перевозок ВМС США на предоставление услуг американским военным по слежению за подводными лодками вероятного противника на общую сумму около $40 млн.

Операции судна, которое предназначено для выполнения задач в целях нефтегазовой индустрии в прибрежных районах, уже ранее фиксировались в Северной Атлантике, в том числе на линии противолодочной обороны НАТО между Гренландией, Исландией и Великобританией (GIUK), на которой размещена гидроакустическая противолодочная звуковая система наблюдения SOSUS (Sound Surveillance System), около Бермудских островов вблизи восточного побережья США, а также вблизи Англии в проливе Ла-Манш.

Вся система модернизированной системы гидроакустической разведки SURTASS-E (Surveillance Towed Array Sensor System Expeditionary) за исключением устройства выборки и постановки буксируемой антенны, состоит из отдельных модулей, каждый из которых помещается в стандартный ISO контейнер и размещается непосредственно на палубе судна. Всего таких контейнеров семь. В них находится все оборудование системы, включая пост обработки информации, поступающей с антенны и пост связи для передачи полученных данных по спутниковому каналу связи.

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]