Президент Азербайджана поздравил короля Камбоджи с Днем независимости

Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил поздравление королю Камбоджи Нородому Сиамони по случаю национального праздника - Дня независимости.

"Ваше Величество, от себя лично и от имени азербайджанского народа выражаю искренние поздравления и наилучшие пожелания Вам и в Вашем лице всему народу Камбоджи по случаю национального праздника - Дня независимости. Верю, что двусторонние отношения между нашими странами будут и дальше развиваться в духе дружбы, и наши отношения будут расширяться в рамках международных институтов, особенно в рамках Движения неприсоединения. В этот знаменательный день желаю Вам крепкого здоровья, счастья, дружественному народу Камбоджи - мира и процветания", - говорится в поздравлении, опубликованном на официальном сайте главы государства.

А.Салаева