Байрамов и Олсон обсудили ситуацию на Южном Кавказе

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов принял в субботу заместителя помощника госсекретаря США по делам Кавказа, региональным конфликтам и Южной Европе Эрику Олсон, говорится в сообщении азербайджанского внешнеполитического ведомства.
На встрече министр отметил, что визит помощника госсекретаря США в Азербайджан в рамках регионального визита важен с точки зрения обсуждения перспектив развития двусторонних отношений между Азербайджаном и США и ознакомления с текущей ситуацией в регионе.
По его словам, между двумя странами существует давнее и успешное партнерство.
В свою очередь, Олсон подчеркнула, что в ходе ее визита в Баку состоялась очень продуктивная встреча с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым. Она также высоко оценила поддержку Азербайджана в вопросе безопасности в Афганистане в рамках миротворческой миссии НАТО.
В ходе встречи стороны обменялись мнениями о текущей ситуации в регионе Южного Кавказа в послевоенный период.
Министр проинформировал Олсон о шагах, предпринятых Азербайджаном в одностороннем порядке для реализации трехсторонних заявлений.
Стороны обсудили и другие вопросы, представляющие взаимный интерес.
А.Салаева
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