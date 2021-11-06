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Внешняя политика 06.11.2021 18:08

Байрамов и Олсон обсудили ситуацию на Южном Кавказе

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов принял в субботу заместителя помощника госсекретаря США по делам Кавказа, региональным конфликтам и Южной Европе Эрику Олсон, говорится в сообщении азербайджанского внешнеполитического ведомства.

На встрече министр отметил, что визит помощника госсекретаря США в Азербайджан в рамках регионального визита важен с точки зрения обсуждения перспектив развития двусторонних отношений между Азербайджаном и США и ознакомления с текущей ситуацией в регионе.

По его словам, между двумя странами существует давнее и успешное партнерство.

В свою очередь, Олсон подчеркнула, что в ходе ее визита в Баку состоялась очень продуктивная встреча с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым. Она также высоко оценила поддержку Азербайджана в вопросе безопасности в Афганистане в рамках миротворческой миссии НАТО.

В ходе встречи стороны обменялись мнениями о текущей ситуации в регионе Южного Кавказа в послевоенный период.

Министр проинформировал Олсон о шагах, предпринятых Азербайджаном в одностороннем порядке для реализации трехсторонних заявлений.

Стороны обсудили и другие вопросы, представляющие взаимный интерес.

А.Салаева

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]