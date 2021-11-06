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Регион 06.11.2021 18:19

Саакашвили выдерживает голодовку за счет пищевых добавок и сока, утверждают власти

Экс-президент Михаил Саакашвили в тюрьме принимает пищевые добавки, заявил руководитель специальной пенитенциарной службы Грузии Ника Цхварашвили.

"Подтверждаю, что есть определенный период, как Михаил Саакашвили начал принимать пищевые добавки, а также натуральные соки определенного назначения. Этот период он выдержал именно за счет этих добавок", - заявил Цхварашвили в субботу, его цитирует грузинская телекомпания "Рустави-2".

Цхварашвили заявил, что вопрос обнародования подтверждающих видео с камер видеонаблюдения в тюрьме пока обсуждается. "Насколько это все (обнародование видеокадров - ИФ) будет целесообразным, это обсуждается", - отметил он.

О том, что Саакашвили принимает обязательные пищевые добавки, также заявил начальник медицинского департамента специальной пенитенциарной службы Георгий Чидрашвили, которого также цитирует "Рустави-2". По информации Чидрашвили, состояние экс-президента стабильное.

Накануне министр юстиции Грузии Рати Брегадзе заявил, что Саакашвили принимает в тюрьме каши и натуральные соки.

Между тем, в фейсбуке Саакашвили в субботу было опубликовано обращение экс-президента, в котором он заявил, что отказывается от всего, что входит в протокол голодовки, включая минералы, витамины и таблетки глюкозы, с целью исключить "дальнейшие спекуляции".

Саакашвили, который является в Грузии фигурантом нескольких уголовных дел, тайно прибыл в республику 29 сентября. 1 октября он был задержан в Тбилиси. В настоящее время он находится в тюрьме в городе Рустави. Свое задержание экс-президент считает незаконным, а обвинения в его адрес - сфальсифицированными.

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]