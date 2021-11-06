Советник Госдепа США по энергетике проведет переговоры в Израиле и с палестинцами

Советник Госдепа США по энергетической безопасности Амос Хохштейнотправится в Израиль и Западный берег реки Иордан на переговоры по энергетической безопасности, сообщает в субботу американское внешнеполитическое ведомство.

"В ходе визита Хохштейн встретится с высокопоставленными официальными лицами Израиля и Палестинской администрации для обсуждения вопросов энергетической безопасности", - отмечается в сообщении.

Визит запланирован на 7-8 ноября.

С израильтянами Хохштейн обсудит также морскую тематику, сообщил Госдеп.