Грузинская оппозиция ожидает своих сторонников у стен Руставской тюрьмы

Акция протеста оппозиционных сил проходит у стен Руставской тюрьмы, где в заключении содержится бывший президент Грузии Михаил Саакашвили.

Пока организаторы акции не начинают выступлений, ожидая прибытия из регионов своих сторонников. На данный момент на площадке перед тюрьмой собрались, по информации местных СМИ, несколько сот участников акции, которая по утверждению оппозиционных лидеров будет постоянной.

Накануне Саакашвили в очередном послании своим сторонникам призвал их проводить одновременно массовые акции протеста во многих местах по всей Грузии, чтобы рассредоточить полицейские силы.

В свою очередь служба госбезопасности Грузии (СГБ) в распространенном в субботу заявлении утверждала, что оппозиционные силы намерены осуществить ряд деструктивных действий с целью силового захвата власти. СГБ заявляет, что оппозиционными силами руководит Саакашвили с помощью переданных через адвокатов посланий лидерам оппозиции.