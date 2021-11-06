Тегеран и Баку разрешили все разногласия – глава МИД Ирана

В последние месяцы активизировались стороны, которым не нравятся хорошие отношения между Ираном и Азербайджаном, однако благодаря мудрости официальных лиц обеих стран все сложности остались позади, заявил в ходе телефонного разговора с министром иностранных дел Азербайджана глава МИД Ирана Хосейн Амир-Абдоллахиян.

"Теперь мы можем двигаться дальше к расширению сотрудничества между двумя странами", - приводит слова главы иранского МИД посольство ИРИ в Баку.

В свою очередь, отмечает диппредставительство, министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов сказал, что некоторое недопонимание между двумя странами не должно использоваться другими. По его словам, любые разногласия должны разрешаться в атмосфере дружбы и братства, и Азербайджанская Республика готова к расширению сотрудничества с Ираном.

Главы МИД также обсудили двусторонние торговые отношения и вопрос назначения представителей в совместную межправительственную комиссию по торгово-экономическому сотрудничеству.

Кроме того, Амир-Абдоллахиян отметил, что Иран решительно поддерживает региональные форматы, в том числе формат "3+3", и верит, что региональные проблемы могут быть решены с помощью внутрирегиональных механизмов.

А.Салаева