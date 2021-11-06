Тегеран и Баку разрешили все разногласия – глава МИД Ирана

В последние месяцы активизировались стороны, которым не нравятся хорошие отношения между Ираном и Азербайджаном, однако благодаря мудрости официальных лиц обеих стран все сложности остались позади, заявил в ходе телефонного разговора с министром иностранных дел Азербайджана глава МИД Ирана Хосейн Амир-Абдоллахиян.
"Теперь мы можем двигаться дальше к расширению сотрудничества между двумя странами", - приводит слова главы иранского МИД посольство ИРИ в Баку.
В свою очередь, отмечает диппредставительство, министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов сказал, что некоторое недопонимание между двумя странами не должно использоваться другими. По его словам, любые разногласия должны разрешаться в атмосфере дружбы и братства, и Азербайджанская Республика готова к расширению сотрудничества с Ираном.
Главы МИД также обсудили двусторонние торговые отношения и вопрос назначения представителей в совместную межправительственную комиссию по торгово-экономическому сотрудничеству.
Кроме того, Амир-Абдоллахиян отметил, что Иран решительно поддерживает региональные форматы, в том числе формат "3+3", и верит, что региональные проблемы могут быть решены с помощью внутрирегиональных механизмов.
А.Салаева
В Telegram появится функция отключения рекламы - Дуров
Байден не уверен, что экспортеры нефти будут в достаточной степени наращивать добычу
Первый экипаж китайской национальной космической станции полностью восстановился после возвращения на Землю - CMSA
Экспертиза "Спутника V" для подростов подходит к концу - Мурашко
В Азербайджане около 44% населения получило обе дозы вакцины от COVID-19
Azlahiye Inshaat подготовит проектную документацию центра DOST в Масаллы
ИВ Гобустана направит свыше 590 тыс. манатов на капремонт городских дорог
ИВ Гейчая направит 630 тыс. манатов на ремонт городских дорог
Несколько сотен сторонников Саакашвили требуют у стен Руставской тюрьмы его перевода в гражданскую клинику, ставят палатки
Беларусь усиливает состав дежурных сил по ПВО
В МИД талибов заявляют об обещании Китая упростить визовые процедуры для афганских бизнесменов
Узбекистан открыт к диалогу с Азербайджаном в сфере энергетики
«63% выданных Yelo Bank кредитов направлены на поддержку бизнеса»
Открытие коммуникаций в Карабахе превратит Азербайджан в транспортный хаб – ВБ
Поддержка возрождению Карабаха - вклад «Яркая Победа» от Yelo Bank
В Бакинской высшей школе нефти торжественно отметили День Победы
В Посольстве Узбекистана в городе Баку сформирован избирательный участок
В Азербайджане осенью пройдут 4 международные выставки
Азербайджану приходится рассчитывать исключительно на себя в борьбе с трансграничным наркотрафиком из Ирана – российский эксперт
Мировые СМИ, как ни в чем не бывало, продолжают ссылаться на армянские источники и ньюсмейкеров, позабыв их 44-дневное фейкометство – политолог
Ключевые приоритеты Узбекистана по всестороннему развитию транспортных коридоров в Центральной Азии