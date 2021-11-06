Азербайджан, за год после окончания войны с Арменией, направил 114 млн манатов на устранение последствий армянской агрессии

До настоящего времени на устранение ущерба, нанесенного в результате агрессии вооруженных сил Армении на территории Азербайджана, израсходованы средства в размере 113,7 млн манатов, заявил в субботу премьер-министр Азербайджана, председатель Госкомиссии по ликвидации последствий агрессии Али Асалов.

По его словам, 27,4 млн манатов составили затраты на инфраструктуру (дороги, связь, вода, электричество и газ), 50 млн манатов - на строительные, ремонтные и восстановительные работы, 6,6 млн манатов – на приобретение многоквартирных домов для 89 семей в городе Гянджа, 1,4 млн манатов – на сельское хозяйство, 4,8 млн манатов – на оборотные средства предпринимателей, 0,6 млн манатов - на транспортные средства, 7,4 млн манатов – на строительство и ремонт 8 учебных заведений, 15,5 млн манатов были израсходованы на предоставление материальной помощи (возмещение ущерба домашнему и личному имуществу населения) для 12 тыс. 370 семей (около 50 тыс. граждан).

Комиссией было принято решение о ремонте и восстановлении 13 тыс. 295 объектов. При этом за истекший год ремонтно-восстановительные и строительные работы были выполнены на 12 тыс. 125, или 91,2% объектов. В настоящее время строительно-ремонтные работы ведутся на 1 тыс. 94 объектах (8,2%).

"Таким образом, общее количество объектов, на которых ремонтно-строительные работы завершены и находятся в стадии реализации, составляет 13 тыс. 219, или 99,4%", - отметил Асадов.

Количество объектов, которые не были отремонтированы или не были построены по тем или иным причинам, составляет 76, или 0,6% от общего числа объектов. По объектам данной категории проводятся необходимые уточнения, пояснил глава Госкомиссии.

А.Салаева