Пенитенциарная служба Грузии распространила видеокадры, на которых Саакашвили есть кашу

Пенитенциарная служба Грузии в субботу показала видеокадры с медицинского пункта Руставской тюрьмы, на которых видно, как бывший президент Грузии Михаил Саакашвили ест кашу-пюре, а также принимает какие-то таблетки, запивая их водой.
На показанных видеокадрах Саакашвили выглядит похудевшим, но не изможденным.
Ранее в субботу Саакашвили распространил заявление в соцсетях, предположительно с помощью своих адвокатов, что он с сегодняшнего дня отказывается от приема любых продуктовых добавок и любых соков, а также газированной воды в знак протеста против обнародования пенитенциарной службой его личных данных.
О наличии видеокадров, которые подтверждают прием Саакашвили пищевых добавок и соков "определенного назначения", заявил в субботу руководитель специальной пенитенциарной службы Грузии Ника Цхварашвили. Он сказал, что вопрос обнародования видео "обсуждается".
"Подтверждаю, что есть определенный период, как Михаил Саакашвили начал принимать пищевые добавки, а также натуральные соки определенного назначения. Этот период он выдержал именно за счет этих добавок", - заявил Цхварашвили. Его процитировала грузинская телекомпания "Рустави-2".
О том, что Саакашвили принимает обязательные пищевые добавки, также заявлял начальник медицинского департамента специальной пенитенциарной службы Георгий Чидрашвили, которого также цитировала "Рустави-2". По информации Чидрашвили, состояние экс-президента стабильное.
Саакашвили, который является в Грузии фигурантом нескольких уголовных дел, тайно прибыл в республику 29 сентября. 1 октября он был задержан в Тбилиси. В настоящее время он находится в тюрьме в городе Рустави. Свое задержание экс-президент считает незаконным, а обвинения в его адрес - сфальсифицированными.
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