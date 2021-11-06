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Регион 06.11.2021 19:52

Пенитенциарная служба Грузии распространила видеокадры, на которых Саакашвили есть кашу

Пенитенциарная служба Грузии в субботу показала видеокадры с медицинского пункта Руставской тюрьмы, на которых видно, как бывший президент Грузии Михаил Саакашвили ест кашу-пюре, а также принимает какие-то таблетки, запивая их водой.

На показанных видеокадрах Саакашвили выглядит похудевшим, но не изможденным.

Ранее в субботу Саакашвили распространил заявление в соцсетях, предположительно с помощью своих адвокатов, что он с сегодняшнего дня отказывается от приема любых продуктовых добавок и любых соков, а также газированной воды в знак протеста против обнародования пенитенциарной службой его личных данных.

О наличии видеокадров, которые подтверждают прием Саакашвили пищевых добавок и соков "определенного назначения", заявил в субботу руководитель специальной пенитенциарной службы Грузии Ника Цхварашвили. Он сказал, что вопрос обнародования видео "обсуждается".

"Подтверждаю, что есть определенный период, как Михаил Саакашвили начал принимать пищевые добавки, а также натуральные соки определенного назначения. Этот период он выдержал именно за счет этих добавок", - заявил Цхварашвили. Его процитировала грузинская телекомпания "Рустави-2".

О том, что Саакашвили принимает обязательные пищевые добавки, также заявлял начальник медицинского департамента специальной пенитенциарной службы Георгий Чидрашвили, которого также цитировала "Рустави-2". По информации Чидрашвили, состояние экс-президента стабильное.

Саакашвили, который является в Грузии фигурантом нескольких уголовных дел, тайно прибыл в республику 29 сентября. 1 октября он был задержан в Тбилиси. В настоящее время он находится в тюрьме в городе Рустави. Свое задержание экс-президент считает незаконным, а обвинения в его адрес - сфальсифицированными.

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]