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ТЭК 06.11.2021 20:00

Байден не уверен, что экспортеры нефти будут в достаточной степени наращивать добычу

Крупные страны-экспортеры нефти неизбежно будут наращивать добычу, однако не факт, что они сделают это в достаточной степени для решения проблемы высоких мировых цен на энергоресурсы, заявил в субботу президент США Джо Байден.

"Они будут добывать больше нефти. Другое дело, что не факт, что они сделают это в достаточном объеме", - заявил он на пресс-конференции в Белом доме, отвечая на вопрос журналиста о нежелании ОПЕК+ прислушаться к призывам Вашингтона существенно нарастить добычу.

Байден отметил, что подобная позиция таких экспортеров нефти, как Россия и Саудовская Аравия, не стала для него неожиданностью.

"У нас есть другие инструменты для того, чтобы в нужное время решить проблему со странами (экспортерами нефти - ИФ) и добиться того, чтобы в трубопроводах стало больше нефти", - добавил он.

Байден не стал отвечать на вопрос о том, намерен ли он в создавшейся ситуации использовать стратегический нефтяной запас США.

Ранее на этой неделе представитель Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что страны ОПЕК+ способны сделать больше усилий для стабилизации мировых цен на энергоресурсы.

В четверг сообщалось, что министры ОПЕК+ решили сохранить план по росту нефтедобычи в декабре.

С учетом текущих фундаментальных показателей нефтяного рынка и консенсуса в отношении его перспектив было принято решение подтвердить ранее принятое решение об увеличении нефтедобычи в декабре на 400 тыс. баррелей в сутки.

Страны подчеркнули важность соблюдения полного соответствия обязательствам и механизма компенсации, используя преимущества продления периода компенсации до конца декабря 2021 года.

Следующее заседание министров стран ОПЕК+ запланировано на 2 декабря.

Со своей стороны, министр энергетики Саудовской Аравии принц Абдулазиз бен Сальман заявил, что производители нефти ОПЕК+ обсуждали с потребителями нефти возможность дополнительного увеличения добычи, в частности, с США, "на всех уровнях", но приняли "правильное решение" не увеличивать добычу сверх плана.

Он отметил, что в первом квартале 2022 года прогнозируется существенное увеличение коммерческих запасов нефти ввиду того, что ОПЕК+ планирует последовательно увеличивать добычу.

При этом, комментируя возможность добавления нефти для "спасения" энергорынка, страдающего от высоких цен на газ, министр сказал, что по прогнозам, максимальное влияние нефтяного рынка на энергорынок составляет 600 тыс. б/с (то есть только 600 тыс. б/с нефти может заменить газ для энергогенерации - ИФ), при этом 500 тыс.б/с уже реализовано.

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]