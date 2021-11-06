Военнослужащие азербайджанской армии приняли участие в проходящей в турецком городе Измир конференции по планированию международных учений "Эфес-2022", говорится в сообщении Министерства обороны Азербайджана.
"На конференции были обсуждены вопросы подготовки к учениям и предстоящие задачи", - отмечается в сообщении оборонного ведомства.
Международные учения "Эфес-2022" планируется провести в два этапа. Это будут штабные учения с компьютерной поддержкой и тактические учения с боевыми стрельбами.
А.Салаева
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