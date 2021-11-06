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Здравоохранение 06.11.2021 20:17

Экспертиза "Спутника V" для подростов подходит к концу - Мурашко

Экспертиза формы вакцины против коронавируса "Спутник V" для подростков завершается, в ближайшее время препарат станет доступен, заявил в субботу глава Минздрава РФ Михаил Мурашко.

"Сейчас идёт экспертиза, завершается уже, новой лекарственной формы. Мы ожидаем, что в ближайшее время это будет доступно, потому что идет большое количество обращений в связи с подъемом заболеваемости. Нужно обеспечить защиту ребёнка. Все вакцины эти делаются на платформе вакцины "Спутник V", которая зарекомендовала себя безопасной и эффективной", - сказал Мурашко журналистам в ходе посещения Рязанской области.

Министр напомнил, что после распространения штамма "дельта" повысилась заболеваемость коронавирусом среди детей. В Рязанской области на данный момент под наблюдением врачей находится более 3 тыс. больных COVID-19 детей, отметил он.

28 октября пресс-служба мэра Москвы сообщила о результатах первого этапа испытаний вакцины против коронавируса для подростков "Гам-Ковид-Вак-М". Двукратное введение препарата в объеме 1/10, так и 1/5 от "взрослых" иммунизирующих доз вызвало появление "хорошего" клеточного иммунитета, отметили в мэрии. При этом препарат показал уровень безопасности и иммуногенности, превосходящий таковой у взрослых пациентов.

В настоящий момент проводится предварительный отбор добровольцев на второй этап клинического исследования. В первом этапе испытания вакцины в Москве приняли участие 99 несовершеннолетних в возрасте 12-17 лет. Оба компонента исследуемой вакцины получили 92 добровольца.

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]