Экспертиза формы вакцины против коронавируса "Спутник V" для подростков завершается, в ближайшее время препарат станет доступен, заявил в субботу глава Минздрава РФ Михаил Мурашко.
"Сейчас идёт экспертиза, завершается уже, новой лекарственной формы. Мы ожидаем, что в ближайшее время это будет доступно, потому что идет большое количество обращений в связи с подъемом заболеваемости. Нужно обеспечить защиту ребёнка. Все вакцины эти делаются на платформе вакцины "Спутник V", которая зарекомендовала себя безопасной и эффективной", - сказал Мурашко журналистам в ходе посещения Рязанской области.
Министр напомнил, что после распространения штамма "дельта" повысилась заболеваемость коронавирусом среди детей. В Рязанской области на данный момент под наблюдением врачей находится более 3 тыс. больных COVID-19 детей, отметил он.
28 октября пресс-служба мэра Москвы сообщила о результатах первого этапа испытаний вакцины против коронавируса для подростков "Гам-Ковид-Вак-М". Двукратное введение препарата в объеме 1/10, так и 1/5 от "взрослых" иммунизирующих доз вызвало появление "хорошего" клеточного иммунитета, отметили в мэрии. При этом препарат показал уровень безопасности и иммуногенности, превосходящий таковой у взрослых пациентов.
В настоящий момент проводится предварительный отбор добровольцев на второй этап клинического исследования. В первом этапе испытания вакцины в Москве приняли участие 99 несовершеннолетних в возрасте 12-17 лет. Оба компонента исследуемой вакцины получили 92 добровольца.
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