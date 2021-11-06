В Telegram появится функция отключения рекламы - Дуров

Платную функцию отключения официальных рекламных объявлений в Telegram планируется запустить в ноябре, сообщил основатель мессенджера Павел Дуров в своем канале.
"Многие пользователи предложили ввести возможность отключения официальных рекламных объявлений в каналах Telegram. Мы уже приступили к работе над этой новой функцией и ожидаем ее запуска в этом месяце", - написал Дуров.
По его словам, эта функция может быть оформлена в виде недорогой подписки, которая позволит пользователям напрямую поддерживать развитие Telegram.
"Скоро рекламодатели смогут размещать "невидимое" объявление в любом канале, которое - при условии достаточной стоимости показа - приведет к отсутствию объявлений в этом канале", - добавил Дуров.
В конце октября Павел Дуров анонсировал запуск рекламной платформы в мессенджере Telegram. Сообщалось, что рекламные сообщения, ограниченные 160 символами, будут демонстрироваться в крупных общедоступных Telegram-каналах, у которых более чем 1 тыс. подписчиков.
Азербайджанские военнослужащие приняли участие в конференции по планированию международных учений "Эфес-2022"
Азербайджан, за год после окончания войны с Арменией, направил 114 млн манатов на устранение последствий армянской агрессии
Экспертиза "Спутника V" для подростов подходит к концу - Мурашко
В Азербайджане около 44% населения получило обе дозы вакцины от COVID-19
Azlahiye Inshaat подготовит проектную документацию центра DOST в Масаллы
ИВ Гобустана направит свыше 590 тыс. манатов на капремонт городских дорог
ИВ Гейчая направит 630 тыс. манатов на ремонт городских дорог
Несколько сотен сторонников Саакашвили требуют у стен Руставской тюрьмы его перевода в гражданскую клинику, ставят палатки
Беларусь усиливает состав дежурных сил по ПВО
В МИД талибов заявляют об обещании Китая упростить визовые процедуры для афганских бизнесменов
Узбекистан открыт к диалогу с Азербайджаном в сфере энергетики
«63% выданных Yelo Bank кредитов направлены на поддержку бизнеса»
Открытие коммуникаций в Карабахе превратит Азербайджан в транспортный хаб – ВБ
Поддержка возрождению Карабаха - вклад «Яркая Победа» от Yelo Bank
В Бакинской высшей школе нефти торжественно отметили День Победы
В Посольстве Узбекистана в городе Баку сформирован избирательный участок
В Азербайджане осенью пройдут 4 международные выставки
Азербайджану приходится рассчитывать исключительно на себя в борьбе с трансграничным наркотрафиком из Ирана – российский эксперт
Мировые СМИ, как ни в чем не бывало, продолжают ссылаться на армянские источники и ньюсмейкеров, позабыв их 44-дневное фейкометство – политолог
Ключевые приоритеты Узбекистана по всестороннему развитию транспортных коридоров в Центральной Азии