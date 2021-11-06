В МИД талибов заявляют об обещании Китая упростить визовые процедуры для афганских бизнесменов

Китай в ответ на просьбу Кабула пообещал упростить процедуры выдачи виз афганским бизнесменам, сообщили в МИД "Талибана".

"По просьбе Муттаки (глава МИД талибов - ИФ) китайская сторона пообещала предоставлять афганским бизнесменам упрощенные визовые процедуры. Министр поблагодарил Китай за его усилия по развитию политических и торговых отношений между двумя странами", - говорится в сообщении пресс-секретаря МИД "Талибана" Абдул Кахар Балхи по итогам встречи в субботу в Кабуле Амира Хана Муттаки и посла КНР в Афганистане Ван Ю.

В ходе встречи обсуждались двусторонние отношения, а также итоги недавней встречи глав МИД талибов и Китая, отмечается в сообщении.

Переговоры главы МИД Китая Ван И с лидерами "Талибан" состоялись в конце октября в Дохе (Катар). Там Муттаки попросил помочь афганским предпринимателям напрямую торговать с китайскими партнерами. Глава МИД Афганистана "призвал китайскую сторону помочь решить проблемы афганских торговцев и экспортировать напрямую товары из Афганистана в Китай, такие как мрамор, лечебные растения, миндаль, сушеный инжир, фисташковые и кедровые орехи", - говорилось в сообщении МИД талибов.

1 ноября первый в этом году авиарейс с 45 тоннами афганских кедровых орехов прибыл из Кабула в аэропорт Пудун в Шанхае, сообщил в понедельник в Твиттер посол Китая в Афганистане Ван Ю.

Как заявил он в связи с этой первой поставкой, "в ближайшие месяцы десятки тысяч тонн кедровых орехов будут доставлены в Китай". "Доход, достигающий сотен миллионов долларов США, приносит огромную пользу многим афганским фермерам. Маленькие кедровые орехи приносят счастье афганцам и хороший вкус китайцам, а "воздушный коридор кедровых орехов" является важной связью дружбы между наши две страны", - отметил китайский посол.

Экспорт кедровых орехов традиционно занимает особое место в торговом обороте двух стран. По сообщению афганских СМИ, власти Афганистана еще в конце 2019 года заявляли, что экспорт орехов в Китай достигнет отметки в $2 млрд.

После захвата талибами в августе власти в Афганистане представители радикального движения заявили, что возлагают на Китай большие надежды. Ранее официальный представитель талибов Забихулла Муджахид назвал Китай "главным партнером". По его словам, КНР готова вкладываться в восстановление Афганистана. Он заявил, что талибы надеются на "возрождение древнего Шелкового пути" благодаря китайской инициативе "Один пояс - один путь". "В Афганистане есть богатые медные рудники, которые можно модернизировать с помощью КНР", - отметил Муджахид.